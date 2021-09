Trans röövis lisaminutitel kodus Tuleviku vastu võidu

Narva Kreenholmi staadionil peetud kohtumine möödus aeglasel tempol ning kumbki meeskond ei tekitanud kuigi ohtlikke olukordasid. Seda kuni mängu lisaminutiteni, kui Narva ründaja Nikita Zagrebelnõi andis tsenderduse, milleni kerkis Eduard Golovljov, kes suunas palli peaga Tuleviku väravasse ja andis Transile mängu ainsa värava.

Liigaliider on jätkuvalt Levadia 55 punktiga (21 mängu), teisel kohal on Paide 46 punktiga (22 mängu) ja kolmandal kohal 18 mängu mänginud FC Flora 43 punktiga.

Nõmme Kalju on Premium liigas 36 punktiga (22 mängu) neljandal kohal, viies on Legion 31 punktiga (23 mängu). Kuuendal kohal on Narva Trans 28 punktiga (22 mängu) ja seitsmes on Viljandi Tulevik 23 punktiga (23 mängu).

Tabelilõpu moodustavad Kuressaare 17 punktiga (21 mängu), Pärnu Vaprus 15 punktiga (22 mängu) ja Tartu Tammeka, kes on 22 mängust kogunud 13 punkti.