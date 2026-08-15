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Narva Trans lõpetas Gruusia keskkaitsjaga koostöö

Jalgpall
Šalva Burjanadze
Šalva Burjanadze Autor/allikas: Liisi Troska
Jalgpall

Premium liiga viimasel kohal paiknev Narva Trans teatas, et lõpetas koostöö Gruusia keskkaitsja Šalva Burjanadzega.

Transi teatel lõpetati 27-aastase kaitsjaga leping osapoolte kokkuleppel. Burjanadze liitus Transiga 2024. aasta alguses ning kerkis kohe põhitegijaks, saades kirja 31 mängu, kolm väravasöötu ja kümme kollast kaarti, vahendab Soccernet.ee.

Mullu talvel naasis Burjanadze siiski Transi ridadesse.

"See oli minu otsus. Mind võeti siin väga kiiresti omaks, mistõttu ei olnud see lahkumine kerge," rääkis ta aasta eest.

"Otsustasin esmalt lepingule allkirja mitte panna. Vestlesin juhtkonnaga, treenisin, seejärel sain aru, et pean tegema ka teise aasta siin, sest ühest hooajast ei piisa," sõnas ta.

Eelmisel hooajal mängis Burjanadze 32 liigakohtumises, lõi ühe värava ja andis kaks väravasöötu, tänavu kogunes tal 18 mänguga üks värav, üks väravasööt ja seitse kollast kaarti.

22 mänguga 16 punkti kogunud Trans naaseb väljakule pühapäeval, kui kodus võõrustatakse neljandal kohal paiknevat Paide Linnameeskonda.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Lisette Holst

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