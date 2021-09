10-aastane Eesti jalgpallitalent liitub Prantsusmaa tippklubi akadeemiaga

Jalgpalliklubi Viljandi Tulevik teatas täna, et 10-aastane klubikasvandik Nathan Orav liitub Prantsusmaa tippklubi AS Monaco akadeemiaga.

Augustis käis noor mängumees Prantsusmaal AS Monaco treeningutel ning jättis sealsetele akadeemia treeneritele niivõrd positiivse mulje, et sai kutse klubiga liituda, vahendab Viljandik Tulevik oma kodulehel.

Noore mängija isa Mark Orav selgitas, et on perepuhkuste ajal alati üritanud oma pojale leida mõne kohaliku klubi, kelle juures poeg trenni saaks teha. Möödunud suve lõpus sai Mark Orav kontakti Prantsusmaa klubi AS Monaco treeneritega ning ka võimaluse saata poeg treenima tippklubi akadeemiasse.

"Selleks, et Nathan saaks puhkuse ajal lihtsalt pallitrenni teha, tuli leida keegi, kes tundis kedagi, kes tunneks kedagi, kes otsustab ja lubab," kirjeldas Mark Orav protsessi algust. "Meie eesmärk ei olnud leida talle kohta meeskonnas või klubis, soovisime lihtsalt treenimisvõimalust, nagu igal pool mujal oleme teinud," lisas ta.

Loe pikemalt Viljandi Tuleviku kodulehelt.