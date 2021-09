ManU peatreener: Ronaldo saab laupäeval kindlasti mängu

27. augustil kinnitas 20-kordne Inglismaa jalgpallimeister, et on jõudnud kokkuleppele Portugali jalgpallitähe Cristiano Ronaldoga, kes liitub uuesti klubiga, kus mängis aastatel 2003-09.

Manchester Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjaer kinnitas, et ajaloo koondisejalgpalli suurim väravakütt saab laupäeval Newcastle'i vastu mängu. Meeskonnad kohtuvad Eesti aja järgi kell 17.00.

Solskjaer lisas, et superstaari liitumine paneb kõik teised klubimängijad proovile. "Selliste võitjatega ei ole sul kohta, kuhu peita. Sa ei saa endast anda 95 protsenti ja mitte keskendunud olla. See on see, mida [Ronaldo] endalt ja kõigilt teistelt ootab," ütles norralane. "Kõik hakkavad tema poole vaatama. Temast saab selles riietusruumis juht."

Cristiano Ronaldo mängustill on muutunud ajast, mil ta noore tähena Unitedis peamiselt ääre pealt ründas. Solskjaer ütles, et kõik arenevad karjääri jooksul. "Ta ei astu enam 20 korda üle palli, kui sinust mööda läheb. See avaldas kõigile muljet, milliseks mängijaks ta Madridi Realis arenes," ütles peatreener.

Cristiano Ronaldo viimane mäng Newcastle'i vastu toimus aastal 2008, kui Manchester Unitedi 6:0 võidumängus sai portugallane hakkama kübaratrikiga.