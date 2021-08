Cristiano Ronaldost sai ametlikult taas Manchester Unitedi mängija

Inglismaa jalgpalliklubi Manchester United kinnitas, et Portugali tähtründaja Cristiano Ronaldo on nende ridades tagasi.

"Manchester United kinnitab suurima rõõmuga, et allkirjastasime Cristiano Ronaldoga kaheaastase lepingu võimalusega seda aasta võrra pikendada," teatas klubi.

Viiel korral aasta jalgpalluriks valitud 36-aastane Ronaldo on viiel korral võitnud UEFA Meistrite liiga, neljal korral klubide MM-i. Lisaks on ta tulnud nii Inglismaa, Hispaania kui ka Itaalia meistriks ja Portugali koondisega Euroopa meistriks.

Ronaldo alustas enda rahvusvahelist karjääri 2003. aastal Manchester Unitedis, kus ta oli kuni 2009. aasta kevadeni. Selle ajaga lõi Ronaldo 292 mänguga 118 väravat.

"Manchester United on klubi, mil on mu südames alati eriline koht olnud. Ma ei jõua ära oodata, et saaksin jälle Old Traffordil täismaja ees mängida ja fännidega taas kohtuda," ütles Ronaldo. "Liitun klubiga pärast koondisemänge ja loodan, et meil on ees väga edukas hooaeg."

"Sõnadest jääb väheks, et Cristianot kirjeldada," sõnas ManU peatreener Ole Gunnar Solksjaer. "Ta pole mitte ainult imeline mängija, vaid ka suurepärane inimene. Ma ei kahtle hetkekski, et ta avaldab meile taas muljet, tema kogemused aitavad kindlasti meie meeskonna noori mängijaid."

"Ronaldo naasmine näitab selle klubi erakordset veetlust ja mul on äärmiselt hea meel, et ta tuleb tagasi klubisse, kust kõik alguse sai," lisas Solskjaer.