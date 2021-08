Ametlik: Cristiano Ronaldo taasliitub Manchester Unitediga

20-kordne Inglismaa jalgpallimeister Manchester United kinnitas reede õhtul, et on jõudnud kokkuleppele Portugali jalgpallitähe Cristiano Ronaldoga.

Reedel kinnitas Torino Juventuse peatreener Massimiliano Allegri, et 36-aastane Ronaldo tahab Itaaliast lahkuda.

"Ta ütles mulle, et ei kavatse enam Juventuse eest mängida ja seetõttu ei kuulu ta ka järgmises mängus meie koosseisu. Peame Cristianot tänama selle eest, mida ta on teinud, aga peame ka edasi liikuma. Ta lahkub ja elu läheb edasi," sõnas Allegri.

Kui esmalt tundus, et Ronaldo järgmiseks koduklubiks võib saada valitsev Inglismaa meister Manchester City, ei saanud üleminek teoks. Reede pärastlõunal leidis kinnitust, et huvitatud on ka mehe varasem koduklubi Manchester United ning õhtul teatas ManU, et toobki Ronaldo tagasi endi ridadesse.

"Manchester Unitedil on äärmiselt hea meel teatada, et klubi on Torino Juventusega jõudnud kokkuleppele Cristiano Ronaldo ülemineku osas," kirjutas eelmisel hooajal Inglismaa kõrgliigas teise koha saanud klubi oma kodulehel.

Enne ametlikku kinnitust peab Ronaldo ManU-s läbima meditsiinilise kontrolli. "Kõik klubis ootavad, et saaks Cristianot Manchesteri naasmise puhul tervitada," lisas United.

Ronaldo mängis ManU-s ka aastatel 2003-09 ning lõi siis 292 mänguga 118 väravat.