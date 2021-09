Cristiano Ronaldo saab oma ihaldatud numbri

Sel suvel Manchester Unitedisse naasnud Cristiano Ronaldo saab taas number 7 särki kanda, vahendab The Guardian.

Aastatel 2003 kuni 2009 Manchester Unitedi eest mänginud Ronaldo saab taas kanda särginumbrit 7, mida esialgu pidi sel hooajal kandma ründaja Edinson Cavani.

Cavani kandis number 7 särki Manchester Unitedi viimases liigakohtumises Wolverhampton Wanderersi vastu, ent otsustas vahetada enda särginumbri 21 vastu, mida viimati kandis äsja Leeds Unitediga liitunud Daniel James.

Premier League'i reeglite kohaselt ei saa mängijad hooaja keskel särginumbrit vahetada. Manchester United pidi liigalt taotlema eriluba, mida seni ei ole kunagi rahuldatud. Neljapäeva hilisõhtul kinnitas Manchester United, et klubil lubatakse anda Cristiano Ronaldole särk numbriga 7.

Manchester Unitedi number 7 särk on üks kuulsamaid mängunumbreid, mida on varem kandnud sellised superstaarid nagu George Best, Eric Cantona ja David Beckham.