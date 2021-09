Nelis-Naukas: 16 aasta töö eest sain null senti, Novosjolov 65 000 eurot

"Tänuks 16 aasta töö eest sain null senti treeneri preemiat," kirjutas Nelis-Naukas sotsiaalmeedias. Erinevalt temast [Katrina Lehisest - toim] andsid Erika Kirpu ja Irina Embrich oma esimesele treenerile pool treeneri preemiast... Novosjolov sai minu elutöö eest (16 aastat versus 2 aastat) 65 000 eurot."

Katrina Lehis lõpetas koostöö Nelis-Naukasega 2019. aasta septembris. "Minu soov on jõuda olümpiale ja tunnen, et selleks on vaja muutust," kirjutas Lehis toona. "Olen oma treenerile tänulik tema panustatud aja ja kõige eest, mis ta on

minu jaoks nendel aastatel teinud. Ükskõik mis juhtub edasi, esimene treener jääb esimeseks treeneriks, tema on ladunud aluse minu sportlaskarjäärile. Veel kord aitäh, Helen!"

24-aastane Lehis ja Nelis-Naukas olid teinud koostööd alates noorteklassidest. Ühise tee tipphetkeks kujunes kuldmedal mulluselt Novi Sadi EM-ilt. Nelis-Naukas oli Lehise otsuse üle väga pettunud ega teadnud, kas soovibki enam treeneritööga jätkata.

"Ma olen šokeeritud! Ma ei oodanud, et tuleb selline avaldus meediale," sõnas Nelis-Naukas toona. "Ta oli mu elutöö ja kui ma ta lapsena trenni võtsin, nägin temas kohe talenti ja pühendasin sada protsenti temale," sõnas Naukas, kes lisas, et treenerivahetus on vehklemises pigem ebatavaline. "Vehklemises on selline asi, et treener ja sportlane arenevad koos. Ei ole nii, et tuleb teine treener ja teeb temast kohe olümpiavõitja."

Käesoleva aasta 5. septembril käis Lehis ETV saates "Hommik Anuga". Küsimusele, kas endine treener Nelis-Naukas talle medalite puhul õnne on soovinud, vastas Lehis: "Ei ole." Seejärel aga tunnistas ta, et ei soovinud ka ise endisele treenerile 60 aasta juubeli puhul õnne.

Nelis-Naukase sõnul ei vasta Lehise öeldu tõele. "Katrina Lehis väidab, et ma ei õnnitlenud teda. See on vale, siin näete, et tegin seda...," kirjutas vehklemistreener ning lisas kuvatõmmise Lehisele saadetud sõnumitest.