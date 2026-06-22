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Novosjolov: Lehis on leidnud praegu tee, kuidas olla tipus

Vehklemine
Foto: ERR
Vehklemine

Katrina Lehise juhendaja ja Eesti vehklemisnaiskonna peatreener Nikolai Novosjolov sai Euroopa meistrivõistlustel rõõmustada - Lehis tuli karjääri jooksul teist korda kullale.

"Kullaga olen alati rahul. Mitte ei ole ainult kohaga, vaid ka tulemusega - Kats tegi ja vehkles hästi," tunnustas Novosjolov intervjuus ERR-ile.

"Hooaja algus ei olnud väga särav. Olid mingisugused küsimused. Hästi palju mõtteainet andis eelmine hooaeg, kui tulemused olid ka head, aga kirss tordile jäi alati panemata. Seekord tegime väiksed muudatused ja kõige rohkem nägi Katrin ise vaeva, kuidas antud olukorda parandada."

Mille võrra paranes? "Kui me räägime tipptulemustest, siis need asjad käivad kõik koos. See ongi kombinatsioon. Ta on saanud kinnituse, et ta on tagasi tipus ja pigem on see, et tunnetab ja kuulab end. Kas on vaja natuke puhata või vastupidi - natuke rohkem trenni teha. See ongi võtmeküsimus."

Aprillis kerkis Lehis maailma edetabeli esikohale. "Minu jaoks on ta juba aastaid maailma tippvehkleja. See pole minu jaoks mingi saladus," lausus Novosjolov. "Pigem on see, kuidas ta suudab seda realiseerida. Praegu on ta leidnud tee, kuidas tipus olla."

Novosjolov sai märtsis ka naiskonna peatreeneriks. Tiitlivõistluste debüüt tema juhendamisel lõppes viienda kohaga. Kaheksa seas tuli tunnistada Ukraina paremust. "Valmis on [naiskond] enamaks, aga tuli leppida viienda kohaga. Ei tulnud pingega toime," oli tema kommentaar.

Kuu aja pärast algab Hongkongis MM. "Pigem on naiskonnaga see, et jätkame samamoodi. On näha, et koormus on olnud hea," lausus Novosjolov. "Keegi pole üle- ega alatreenitud. Pigem proovime leida enesekindluse, mida konkreetse vastasega täpselt teha. Et poleks krambis olekut. Ootan head tulemust - selle nimel teeme tööd."

"Esimese hästi lühikese laagri teeme Eestis, kus kogume mõtteid ja teeme proovivõistlusi. Siis oli mõte, et läheme kuhugi välislaagrisse viieks-kuueks päevaks. Aga kuhu, see on veel lahtine. Ootame, kui maailmareiting lukku läheb, siis saame vaadata."

Toimetaja: Siim Boikov

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