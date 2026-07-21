X!

Lehis ja Eesti epeekoondised alustavad MM-i

Vehklemine
Eesti naiste epeekoondis
Eesti naiste epeekoondis Autor/allikas: International Fencing Federation
Vehklemine

Hongkongis algavad vehklemise maailmameistrivõistlused, kus Eesti on esindatud nii naiste kui meeste epees. Individuaalturniiril kuulub maailma edetabeli liider Katrina Lehis peamiste medalipretendentide hulka.

22.–30. juulini peetavad maailmameistrivõistlused toimuvad Hongkongis esimest korda. Tiitlivõistlustel osaleb üle tuhande sportlase enam kui sajast riigist ning maailmameistrid selgitatakse nii individuaal- kui ka võistkonnavõistlustel.

Eesti naiskonda kuuluvad Katrina Lehis, Irina Embrich, Julia Beljajeva ja Veronika Zuikova. Maailma edetabelis esimene Lehis alustab võistlust otse 64 parema seas, Embrich, Beljajeva ja Zuikova peavad põhiturniirile pääsemiseks läbima kolmapäevase kvalifikatsiooni.

Naiskonna peatreener Nikolai Novosjolov ütles enne MM-i algust, et ettevalmistus on kulgenud plaanipäraselt.

"Võistlustingimused on väga head ning kõik vajalik edukaks ettevalmistuseks on olemas. Tänaseks on töö tehtud ja nüüd on aeg võistlema minna. Meie suurim tugevus on naiskonna liikmed ise – usun, et nad on valmis oma taset näitama," sõnas Novosjolov.

Meeste epeekoondisesse kuuluvad Sten Priinits, Kasper Tafenau, Oliver Laasik ja Markus Salm. Kõik neli eestlast alustavad neljapäeval individuaalvõistlust kvalifikatsiooniturniirilt.

Priinitsa sõnul on meeskond saanud enne MM-i teha kvaliteetse ettevalmistuse.

"Ettevalmistus on kulgenud sujuvalt ning tunne enne maailmameistrivõistluste algust on hea. Oleme saanud teha kvaliteetseid treeninguid ja sparringuid eri riikide sportlastega. Usun, et kogu meeskond on valmis andma endast 100 protsenti," ütles ta.

Naiste individuaalturniir peetakse 22.–25. juulini ning võistkondlik võistlus 28. juulil. Meeste individuaalturniir toimub 23.–26. juulini ja võistkondlik turniir päev hiljem, 29. juulil.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

vehklemisuudised

14:09

Lehis ja Eesti epeekoondised alustavad MM-i

22.06

Lehis: olid teatud pinged, seda magusam oli võit

22.06

Novosjolov: Lehis on leidnud praegu tee, kuidas olla tipus

21.06

Eesti epeenaiskond tuli EM-il viiendaks

19.06

Eesti epeemeeskond saavutas EM-il 12. koha

19.06

Lehis ammutas jõudu mullusest hõbedast: teadsin, et ei taha kaotada!

18.06

Lehis krooniti teist korda Euroopa meistriks

16.06

Eesti epeemehed piirdusid EM-i põhitabelis ühe matšiga

08.06

Vehklemisliidu uueks peasekretäriks saab Laura Rogenbaum

24.05

Epeenaiskond kaotas neutraalse lipu koondisele

sport.err.ee viimased uudised

16:27

Flora jõudis Meistrite liiga mänguks Slovakkiasse ilma pagasita

15:44

Jalgpalli MM jõudis rahvusringhäälingu kanalite vahendusel üle 600 000 vaatajani

15:17

F1 kohtunikud põhjendasid Hamiltoni karistust ja Leclerci otsust

14:45

Vaughters: öised dopingutestid oleksid meid vahele võtnud

14:08

Rakvere külje all selgusid Euroopa parimad mudelautode sõitjad Uuendatud

13:40

Pirital selgusid rannatennise Eesti meistrid

13:11

Jeets lõpetas Misano etapi teise kohaga ja jätkab tiitliheitluses

12:40

Hedegart: oma parimal päeval võin juba homme maailmakarikaetapi võita

12:07

Argentina võib MM-i finaali järel puhkenud tüli eest saada karistuse

11:40

KUULA | "Võimlas" vaadati tagasi Rally Estoniale ja jalgpalli MM-ile

loetumad

20.07

Finaalis domineerinud Hispaania tuli maailmameistriks Uuendatud

20.07

Mbappe sai esimeseks mängijaks, kes on võitnud MM-i parima väravaküti tiitli kahel korral

20.07

Võiduvärava autor Torres: mind kritiseeriti kogu MM-i vältel

09:52

Hispaania jalgpallikoondist tervitas kodumaal ligi kaks miljonit fänni

20.07

Suri Inglismaa jalgpallilegend Kevin Keegan

12:07

Argentina võib MM-i finaali järel puhkenud tüli eest saada karistuse

20.07

Hispaania hõivas FIFA edetabelis esikoha, Norra tegi vägeva tõusu

20.07

Noor tõkkejooksja purustas 43 aastat püsinud rekordi

19.07

Duplantis: võib-olla peame tegema lisauuringuid

20.07

Eesti rahvuskoondis alustab EM-i ettevalmistust 16 mängijaga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo