Lehis ja Eesti epeekoondised alustavad MM-i

Hongkongis algavad vehklemise maailmameistrivõistlused, kus Eesti on esindatud nii naiste kui meeste epees. Individuaalturniiril kuulub maailma edetabeli liider Katrina Lehis peamiste medalipretendentide hulka.

22.–30. juulini peetavad maailmameistrivõistlused toimuvad Hongkongis esimest korda. Tiitlivõistlustel osaleb üle tuhande sportlase enam kui sajast riigist ning maailmameistrid selgitatakse nii individuaal- kui ka võistkonnavõistlustel.

Eesti naiskonda kuuluvad Katrina Lehis, Irina Embrich, Julia Beljajeva ja Veronika Zuikova. Maailma edetabelis esimene Lehis alustab võistlust otse 64 parema seas, Embrich, Beljajeva ja Zuikova peavad põhiturniirile pääsemiseks läbima kolmapäevase kvalifikatsiooni.

Naiskonna peatreener Nikolai Novosjolov ütles enne MM-i algust, et ettevalmistus on kulgenud plaanipäraselt.

"Võistlustingimused on väga head ning kõik vajalik edukaks ettevalmistuseks on olemas. Tänaseks on töö tehtud ja nüüd on aeg võistlema minna. Meie suurim tugevus on naiskonna liikmed ise – usun, et nad on valmis oma taset näitama," sõnas Novosjolov.

Meeste epeekoondisesse kuuluvad Sten Priinits, Kasper Tafenau, Oliver Laasik ja Markus Salm. Kõik neli eestlast alustavad neljapäeval individuaalvõistlust kvalifikatsiooniturniirilt.

Priinitsa sõnul on meeskond saanud enne MM-i teha kvaliteetse ettevalmistuse.

"Ettevalmistus on kulgenud sujuvalt ning tunne enne maailmameistrivõistluste algust on hea. Oleme saanud teha kvaliteetseid treeninguid ja sparringuid eri riikide sportlastega. Usun, et kogu meeskond on valmis andma endast 100 protsenti," ütles ta.

Naiste individuaalturniir peetakse 22.–25. juulini ning võistkondlik võistlus 28. juulil. Meeste individuaalturniir toimub 23.–26. juulini ja võistkondlik turniir päev hiljem, 29. juulil.