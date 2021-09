Austria võimud palusid Veerpalule kohtukutse kättetoimetamiseks Eesti abi

Austria võimud on võtnud ühendust Eesti kohtutega, et need aitaksid toimetada dopingukasutamisega vahele jäänud Andreas Veerpalule kohtukutse.

Austria võimud on palunud Eesti abi, et suusataja Andreas Veerpalu saaks kätte Innsbrucki kohtu materjalid ja kohtukutse, vahendab Delfi Sport.

Tartu Ringkonnakohtu pressinõunik Annett Kreitsman kinnitas portaalile, et Austria võimud on Andreas Veerpalule kohtukutse kättetoimetamiseks palunud Eesti abi. "Austria kohus on saatnud elukohajärgsesse kohtusse, milleks on Tartu Maakohtu Valga kohtumaja, kohtudokumendid. Kohtule esitatud kirjas palub Austria kohus abi kohtukutse kättetoimetamiseks," teatas Kreitsman.

Veerpalule on esitatud süüdistus veredopingu ja kasvuhormoonide kasutamise eest, samuti süüdistatakse noort suusatajat sponsorile 12 000-eurose kahju tekitamises ja kuritegelikku ühendusse kuulumises, millega olid sügavalt seotud ka Mati Alaver, Andrus Veerpalu ja Saksa spordiarst Mark Schmidt, kes vahendas mitmele suusatajale veredopingut. Lisaks Andreas Veerpalule jäi dopingu kasutamisega vahele ka Karel Tammjärv.

Rahvusvaheline suusaliit FIS on otsustanud Andreas Veerpalule määrata nelja aasta pikkuse võistluskeelu, millest arvatakse maha 1. märtsil 2019 alanud ajutine võistluskeeld. Nii kehtib Veerpalu karistus 28. veebruarini 2023. Samuti on tühistatud kõik Andreas Veerpalu tulemused pärast 2017. aasta 22. veebruari.