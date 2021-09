KUULA OTSE | Võrkpallikoondis kohtub EM-il olümpiavõitja Prantsusmaaga

Eesti peab edasipääsuks olümpiavõitja Prantsusmaa kindlasti alistama.

Läti kaheksandikfinaali jõudmist ohustaks vaid see, kui Eesti suudaks Prantsusmaad võita ja Slovakkia üle olla Saksamaast.

Alagrupi liider on nelja võidu ja 12 punktiga Prantsusmaa, Saksamaal on teisena samuti kolm võitu ja üheksa punkti. Horvaatia on kolme võidu ja seitsme punktiga kolmas ja Läti ühe võidu ja viie punktiga neljas. Ühe võidu ja kolme punktiga Eesti on viies ja Slovakkia (üks võit, kolm punkti) kuues.

Esmalt arvestakse võitude arvu, seejärel punkte ning seejärel geimide suhet.

Vikerraadios kell 20.05 algavat ülekannet kommenteerib Juhan Kilumets.

Slovakkia ja Saksamaa omavaheline mäng algab kell 17.00.