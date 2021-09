Teemantliigas säras Venemaa kõrgushüppaja

Teemantliiga naiste kõrgushüppe võistluse võitis Maria Lasitskene, kes püstitas 2.05 meetri tulemusega hooaja tippmargi ja võttis kindla võidu. Tokyo olümpiamängudel võidutsenud Lasitskene tulemus on naiste välivõistluste kõrgeim hüpe alates 2019. aastast. Samuti oli tegemist Lasitskene karjääri viienda Teemantliiga etapivõiduga.

Teise koha pälvis 19-aastane ukrainlanna Yaroslava Mahutshikh, kes hüppas enda hooaja parima tulemuse 2.03 meetrit. Kolmas koht läks 2.01 meetri tulemusega Austraalia kõrgushüppajale Nicola McDermottile.

The Olympic champion is the 2021 #DiamondLeague winner – and what a thriller competition it was!



Mariya Lasitskene wins the women's high jump in a world-leading 2.05m – and a @WeltklasseZH meeting record.



