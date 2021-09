AlphaTauri jätkab samas koosseisus, Vipsile ruumi pole

AlphaTauri vormel-1 võistkond andis teada, et ka järgmisel aastal sõidavad nende rivistuses prantslane Pierre Gasly ja jaapanlane Yuki Tsunoda. See tähendab, et Jüri Vipsi võimalused juba 2022. aastal F1 sarja jõuda on praktiliselt olematud.