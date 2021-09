Putin: 2036. aasta olümpiamängud võiksid toimuda Vladivostokis

Venemaa president Vladimir Putin teatas, et Vladivostoki linn kandideerib 2036. aasta suveolümpiamängude korraldajaks.

"Kahjuks on maailmas olümpiamängude korraldamise vastu huvi üles näidanud aina vähem riike. Venemaa on olümpialiikumist pikaaegselt toetanud ja ma loodan, et olümpia põhimõtteid ei moonutata ja poliitikat ei kaasata," sõnas Putin.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov teatas, et riigi suuruselt teine linn Peterburi ja Kaasan on juba esitatud 2036. aasta olümpiamängude korraldamiseks.

Venemaal oli keelatud kandideerida korraldajariigiks kuni 2032. aastani seoses antidopingu reeglite rikkumisega. Keeld kehtestati pärast seda, kui maailma antidopinguagentuuri (WADA) tellitud aruanne leidis tõendeid Venemaa sportlaste massilise dopingu kasutamise kohta.

Venemaa sportlased ei saanud esindada enda koondist Tokyo olümpiamängudel ja võistlesid neutraalse lipu all.

2032. aasta suveolümpiamänge korraldab Brisbane.

Varasemalt on 2036. aasta olümpiamängude korraldamiseks avaldanud soovi Indoneesia, keda ei valitud 2032. aasta korraldajariigiks. Samuti kavatseb uuesti kandideerida Türgi, kes on seni edutult püüdnud saada õigusi 2000, 2004, 2008, 2012 ja 2020. aasta olümpia korraldamiseks. Lisaks Venemaale, Indoneesiale ja Türgile on huvitatud ka India.