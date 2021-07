Indoneesia avaldab soovi korraldada 2036. aasta olümpiamängud

Indoneesia kandideeris 2032. aasta olümpiamängude korraldajaks koos Põhja- ja Lõuna-Korea, Katari, Saksamaa ja Indiaga.

"Me ei tagane ja jätkame võitlust 2036. aasta olümpiamängude nimel," ütles Indoneesia olümpiakomitee juht Raja Sapta Oktohari.

Indoneesia, mis on maailma rahvaarvult neljas riik, kus elab rohkem kui 270 miljonit inimest, üritab Jaapani, Hiina ja Lõuna-Korea järel saada neljandaks Aasia riigiks, kes olümpiamänge korraldanud.

Kagu-Aasia suurim riik esitas oma pakkumise pärast 2018. aasta Aasia mängude edukat korraldamist, kus osales umbes 13 000 sportlast 45 riigist.

"Teeme rohkem tööd ja teeme kõik, mis võimalik, et saavutada unistus olümpia korraldamisest," ütles Raja.

Indoneesia spordiministeeriumi ametnik Gatot Dewa Broto ütles, et riik on kindlalt uue pakkumise taga ja lisas, et pärast Aasia mängude korraldamist on olümpiamängude infrastruktuur suures osas olemas.