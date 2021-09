Eestlased püüavad kodusel rogaini EM-il medalisadu jätkata

Mullusel EM-il Lätis kaitsesid Timmo Tammemäe ja Sander Linnus kaks aastat varem Ukrainas võidetud tiitlit. Naiste arvestuses tõid Piibe Tammemäe ja Hannula-Katrin Pandis samuti kuldmedalid üle piiri, lisaks sai Eesti koondis erinevaid medaleid veel mitmes võistlus- ja vanuseklassis.

Sarnase saagiga naasti ka üle-eelmise aasta MM-ilt Hispaaniast. Kuna Sander Linnust tabas vahetult enne jõuproovi vigastus, võttis Timmo Tammemäe paariliseks ultrajooksja Rain Seepõldi ning vahetus päädis MM-tiitliga!

Sel laupäeval ja pühapäeval on kodusel EM-il Tammemäe partner taas Linnus. "Öeldakse ju, et tiitlit kaitsta on alati raskem kui esimest võita. Eelmine kord õnnestus kaitsmine täitsa hästi, loodetavasti on nüüd ka kolm kohtu seadus," lausus kahekordne maailma- ja kolmekordne Euroopa meister Tammemäe.

Koduse suurvõistluse eel loodab ta tulu lõigata pikaajalisest orienteerujastaažist. "Olen eeltööna EM-i maastiku varasemad kaardid läbi käinud. Jah, mõned neist on päris vanad, samuti selgub alles vahetult enne võistlust, millised punktid tuleb võtta öösel ja millised päeval, aga varasemast kogemusest peaks mingit kasu ikka olema," ütles 37-aastane orienteeruja.

Kaardi ja raja tegemine nõudis suurt pingutust

Eesti võõrustab rogaini ehk võistkondliku valikorienteerumise suurvõistlust juba neljandat korda. 2008. aastal peeti Karulas MM ning 2005 Nõval ja 2014 Oraval EM.

Seekord on kavas kaks distantsi: 24 tunni pikkusele põhivõistlusele antakse start laupäeval kell 12, lisaks toimub laupäeval 6 tunni avatud rahvavõistlus. Osalejaid on kokku ligi 650 (põhivõistlus 500 + rahvavõistlus 150) 15 riigist, enim Eestist, Lätist ja Ukrainast.

EM-i peakorraldaja Arvi Anton tõstis esile kaardi joonistanud Markus Puusepa ja rajameister Taavi Tatsi panust. "Et saada tipptasemel rogainikaart ja raja valmidus, on nad maastikul jalutanud 600-700 km ja kulutanud ligi tuhat töötundi. Võistlusala suurus on 240 km2 – mõni ime siis, kuhu kõik need tunnid ja kilomeetrid kadusid!" muigas Anton.

Ööpäevase võistluse raskusastet tõstab kindlasti sügisene ilm ja pikk pime aeg. "Öösel orienteerudes kipuvad vead märksa kergemini tulema. Jahe ilm võib mõnegi osaleja raskemal hetkel murda. Loodame, et osatakse võimeid realistlikult hinnata ja pühapäeva keskpäevaks on kõik startinud metsast õnnelikuna tagasi," lisas Anton.

Korraldustiimile osutus suurimaks väljakutseks kontakti saamine maaomanikega, keda võistlus puudutada võib. "84 kontrollpunkti maaomaniku kõrval pidime kooskõlastuse saama veel ligi 200 katastriüksuselt, mida rada läbib," selgitas Anton ning tänas abikäe ulatanud kohalikku omavalitsust, RMK-d ja elanikke.