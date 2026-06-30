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Tammemäe ja Linnus võitsid juba kuuendat korda Euroopa meistritiitli

Orienteerumine
Rogaini EM-i meesvõistkondade esikolmik.
Rogaini EM-i meesvõistkondade esikolmik. Autor/allikas: Erakogu
Orienteerumine

Nädalavahetusel Tšehhis toimunud rogaini Euroopa meistrivõistlustel teenisid Eesti võistkonnad rohkelt pjedestaalikohti.

Meesvõistkondade seas võitsid oma kuuenda järjestikuse Euroopa meistritiitli Timmo Tammemäe ja Sander Linnus, kogudes 313 punkti. Tammemäe ja Linnus on rogaini EM-idel püsinud võitmatutena 2018. aastast. Nad edestasid 20 punktiga hõbedale tulnud Läti tiimi Kārlis Lauders - Guntis Šmaukstelis. Pronksi said Ain Fjodorov ja Sander Mirme 271 punktiga.

Naisvõistkondade arvestuses võitis oma kolmanda rogaini Euroopa meistritiitli Mariann Sulg, kelle võistkonnakaaslaseks oli seekord Kersti Jääger. Teiseks jäid leedulased Inga Zvinyte ja Zivile Kanapkiene. Kolmanda koha said Aleksandra Fjodorova Lätist ja Maria Novokovich Eestist.

Segavõistkondade arvestuse esikoha võitis Ukraina tiim Dariia Bodnar, Yevhenii Bryndak ja Bohdan Vorobets. Teise koha said Reeda Tuula-Fjodorov ja Rain Eensaar ning kolmanda koha Silver ja Helen Eensaar.

Mitmeid auhinnalisi kohti võitsid Eesti tiimid ka veteranide klassides. Kõiki tulemusi näeb SIIT.

Toimetaja: Henrik Laever

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