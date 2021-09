Belgia peatreener: teil on Vassiljevi näol alati olnud aju ja kvaliteet

Tänavusel EM-finaalturniiril veerandfinaali jõudnud ja seal Itaaliale kaotanud Belgia saabus Tallinnasse nimeka koosseisuga. Ehkki mõned olulised mängijad nagu Kevin De Bruyne jäävad trauma tõttu homsest MM-valikmängust Eestiga eemale, siis võrreldes viimase omavahelise kohtumisega neli aastat tagasi pole palju muutunud.

"Belgial on ikka samad mängijad, aga oleme kogenumad. Viimane kord võitsime 2:0, kui õigesti mäletan," lausus Belgia kapten Eden Hazard. "Muidugi aastate jooksul mängijad vahetuvad, uued mehed tulevad meeskonda. Aga lõpuks tahame sama asja - võita! Seda tahame ka homme."

Belgia peatreener Roberto Martinez on toonud pärast EM-i meeskonda küll kuus-seitse uut mängijat, aga suuremad tähed on ikka Eden Hazard, Romelu Lukaku ja Thibaut Courtois. Martinezi hinnangul on Eesti samasugune võitluslik meeskond nagu neli-viis aastat tagasi - lihtsalt uue peatreeneriga.

"Teil on alati olnud keskväljal [Konstantin] Vassiljevi näol aju ja kvaliteet. Mõjuv on see, kui vähe on Eestil vaja aega rünnakule lülitumiseks," lausus Martinez. "[Rauno] Sappinen ja [Henri] Anier on ründajad, kes leiavad väga kiiresti värava ülesse. Üleminek ja organiseeritus on olnud väga selged nii võidumängus Soomega kui ka kahes Balti turniiri kohtumises."

"Mängime maailma reitingu esimesega ja kui siin rääkida meie eelistest, siis neid on raske leida," täiendas Eesti peatreener Thomas Häberli. "Aga tean seda, et jalgpallis on kõik võimalik. See on meie eelis, et pole ette teada, kuidas mäng lõpeb. Me ei tea praegu tulemust ja see on eelis."

Eesti on löönud sel aastal värava kuuest mängust viies. Kaheksast väravast nelja autor on olnud Henri Anier. "Kindlasti tekivad meil oma võimalused," usub ta. "Peame olema kompaktselt ja ühtselt meeskonnana väljakul. Kui on tahtmine, siis seal on alati ka võimalus."

Otseülekanne Eesti - Belgia mängust algab ETV2 kanalil ja ERR-i spordiportaalis neljapäeval, 2. septembril algusega kell 21.25.