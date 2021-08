Sepp jõudis maailma tuntuimal ultrajooksul esimese eestlasena saja parema sekka

"Loomulikult olen õnnelik ja tulemusega rahul, ehkki algne plaan oli joosta veel 45 minutit kiiremini," ütles Sepp. "UTMB oli minu jaoks selle aasta tippvõistlus, mille nimel olin pikalt pingutanud ning treeninguid ja vahevõistlusi ajastanud. Olin teinud suve jooksul mitmeid väga heade tulemustega mägiultraid, nii et sain UTMB-l startida eliitgrupis. Aasta oluliseima võistluse pinge pluss teadmine, et sind kui eliiti on jälgimas tuhanded kaasaelajad, pani aga tegema klassikalist viga ning alustasin liiga kiiresti. Esimesed 30 km kihutasin mitte ultra-, vaid pigem maratoni tempos, läbides kiireimad kilomeetrid nelja minutiga."

UTMB peamine väljakutse on lisaks pikale distantsile ka 10 000 tõusumeetrit. Jooksu käigus tuleb korduvalt tõusta 2500 meetri kõrgustele tippudele ning sealt uuesti alla laskuda. See tähendab ka temperatuuri kõikumist orgude päevasest 20 soojakraadist öiste mägede miinuskraadideni.

"Sajanda kilomeetrini jõudes tõmbasid öösel ja kõrgustes lisaks füüsilisele väsimusele tempot alla ka lõikav tuul ja jäine külmus," nentis Sepp. "Alles päikesetõusu järel sulasin üles ja suutsin taas korralikumalt liikuma hakata."

Sepa algne eesmärk oli lõpetada napilt enne pimeduse saabumist ehk nii, et viimasel pikal laskumisel veel Chamonix linna aeglaselt lähenevaid tulesid ei näeks. "Aga tegelikult olid need tuled päris ilusad, nii et olen sellegagi väga rahul," naeris Sepp.

UTMB põhidistantsil finišeerisid edukalt veel Kristjan Luha (koht 359., aeg 36:54), Kaupo Tiislär (442., aeg 37:56), Gunnar Kingo (470., aeg 38:16), Priit Valk (637., aeg 40:08) ja Indrek Heinmets (1309., aeg 45:28).

56-kilomeetrisel distantsil saavutas Rain Seepõld ajaga seitse tundi ja 37 minutit 168. koha.

145-kilomeetrisel distantsil alustanud Andres Pae pidi võistluse pooleli jätma rajal kaasvõistleja surmaga lõppenud õnnetuse tõttu, kui kogenud mägijooksja kukkus järsul tehnilisel laskumisel. Enne õnnetust selle koha läbinuil lubati jooks lõpetada, kõigi ülejäänute jaoks katkestati võistlus turvalisuse kaalutlustel.

UTMB 172-kilomeetrise põhidistantsi võitis Prantsuse jooksja François D'Haene ajaga 20:45. Tegu on UTMB edukaima võistlejaga, kes on võitnud kokku neli korda – varasemalt 2012,, 2014 ja 2017. Naisteklassi võidu võttis ajaga 22:30 ameeriklanna Courtney Dauwalter, kes võitis ka 2019. aastal. Üldarvestuses oli ta seitsmes.

UTMB (Ultra Tour Mont Blanc) on maailma populaarseim ultrajooksuvõistlus, kus osaleb ca 10 000 jooksjat üle kogu maailma. UTMB-le pääsemiseks tuleb eelnevalt täita kvalifikatsiooninormid ning kuna kvalifitseerunud soovijaid on oluliselt rohkem kui kohti, toimub võistlusnumbrite loosimine.

2020. aastal jäi UTMB koroonapiirangute tõttu ära, mistõttu tänavu oli võistlus eriti tugeva konkurentsiga. Eriliseks teeb tänavuse võistluse ka see, et 2020. aasta atribuutikale (särgid, lipud jms) trükiti juurde ka teine aastanumber, 2021 kaaskirjaga "New year, same dream".