Argentina alistas Venetsueela, Messile tehti ohtlik viga

Brasiilia koondis alistas tasavägises kohtumises Tšiili koondise 1:0. Kohtumise ainsa värava lõi 64. minutil Everton Ribeiro, vahendab Eurosport. Brasiilia jätkab täiseduga, olles võitnud kõik seitse seni peetud kohtumist.

Argentina alistas Venetsueela tulemusega 3:1. Skoori avas esimese poolaja lisaminutitel Argentina ründaja Lautaro Martinez, teisel poolajal lõid väravad ka Joaquin Correa ja Angel Correa. Venetsueela auvärava autoriks oli teise poolaja lisaminutel Yeferson Soteldi, kes edukalt realiseeris penalti. Argentina hoiab Brasiilia järel alagrupis teist kohta.

Argentina ja Venetsueela kohtumises esines ka ohtlik moment, kui Venetsueela koondise kaitsja Luis Adrian Martinez tegi julma vea Lionel Messi vastu. Messi jäi väljakule valudes lamama ja kohtunik näitas koheselt Martinezele punast kaarti. Olukord lõppes Messi jaoks siiski õnnelikult, kes pärast arstide tohterdamist suutis ka kohtumise lõpuni mängida.

Venezuela down to 10 men after this horror Luiz Martinez tackle on Messi.



