Henn ajaloolisest alagrupifaasist: miks mitte unistada edasipääsust?

"Ajalugu ei ole kunagi lihtne teha," naeris reedel tagasi Tallinna jõudnud tiimi peatreener Jürgen Henn intervjuus ERR-ile. "Meeskonnal pidi olema õnne, järjepidevust ning lõpuks ka oskusi ja taset. Meie jaoks vääriline tasu nende aastate eest, mil oleme tööd teinud."

"Tähtis oli see, et suutsime vastaste survele valmis olla, teadsime, et nad tulevad näljaselt. Elasime - kas just hirmsad, aga ärevamad - momendid rahulikult üle ja kontrollisime lõpuks päris hästi," iseloomustas Henn neljapäevast mängu, kui Iiri meister Shamrock Rovers alistati 1:0.

Reedel loositi Flora Konverentsiliiga B-alagruppi, kus tuleb vastamisi minna Belgia klubiga Gent, serblaste Belgradi Partizaniga ning Küprose tiimiga Famagusta Anorthosis.

"Esimene emotsioon, kui grupi lennukis teada saime, oli, et võib-olla natuke vastik seltskond. Samas on teatud olude kokkulangemisel võimalik mõelda punktidele ja miks mitte unistada edasipääsust," lisas Flora juhendaja.

"On äärmiselt hea meel Kostja [Konstantin Vassiljevi] üle, kellega rääkides on näha, et ta elab Eesti jalgpalli nimel. Ta on pikalt olnud Eesti jalgpalli eestvedaja või eeskuju ja nüüd saab ta lõpuks ka tasu," kiitis Henn meeskonna kaptenit.