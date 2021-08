Pihela EM-pronksist ja MM-i neljandast kohast: peab hooajaga rahule jääma!

"Kui Nairobisse jõudsime, väänasin natuke jalga, aga selle probleemi sain reedeks korda. Kvalifikatsioonis ei tundunud enam üldse midagi ja pühapäeval oli veel parem," rääkis Pihela pärast Tallinnas maandumist ERR-ile.

Pühapäevases MM-finaalis tõi neljanda koha isikliku rekordi toonud kõrguse 1.87 alistamine viimasel katsel. "Natuke pettusin neljanda koha pärast, aga pole varem nii kõrgele hüpanud: peab rahule jääma. Oleks mõned vead tegemata jäänud, oleks saanud kolmanda koha ja medali," tõdes Pihela.

Kuu aega varem ületas ta Tallinnas U-20 Euroopa meistrivõistlustel 1.86 ja teenis kodustelt tiitlivõistlustelt pronksmedali. "Arvan, et peab rahule jääma. Arvestades, et olin selle suve jooksul kokku kuu aega haige, jäin hooajaga väga rahule. Parandasin oma isiklikku rekordit kaks korda, väga tore," sõnas Pihela.

Eesti kõrgushüpperekord 1.96 on juba kümme aastat Anna Iljuštšenko nimel. Mida peab selleks tegema, et samale tasemele jõuda? "Mul on vaja veel palju jõudu teha, jooksu ja tehnikat parandada: annab veel väga palju lihvida, et teisele tasandile saada," kinnitas 17-aastane sportlane.