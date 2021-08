Kuressaare võttis koduväljakul Tammekalt revanši

Kuressaare asus kohtumist juhtima 23. minutil Mattias Männilaane väravast, lõppseisu vormistas 80. minutil Märten Pajunurm, realiseerides penalti.

Premium liigas on see Kuressaarele teine järjestikune võit ja liigatabelis tõusid nad nüüd koha võrra, paiknedes 17 punktiga kaheksandal real. Neljanda mängu järjest kaotanud Tammeka jätkab viimasel ehk kümnendal kohal, olles kogunud 13 punkti.

Enne mängu:

Tammeka ja Kuressaare kohtuvad sel nädalal juba teist korda. Kolmapäeval sai Tammeka Tipneri karikavõistlusel Kuressaarest 3:1 jagu.

Kuressaare peatreener Jan Važinski ütles, et nii lühikese aja jooksul sama meeskonna vastu kaks mängu pidada tuleb plusside ja miinustega. "Üritame teha õiged järeldused esimesest mängust ja näidata oma tugevat viikingi sisu, et rõõmustada enda suurepäraseid fänne," ütles peatreener.

Kuressaare korraldas 14. juulil Premium liigas suurüllatuse, kui alistas 1:0 tiitlikaitsja Flora. Enne seda oli Saaremaa meeskond kaotanud kaks järjestikust mängu, enne mida nad jõudsid Legioniga 1:1 viigini. Tammeka sai viimati Premium liigas võidurõõmu tunda 13. juulil, kui alistati Narva Trans 3:2. Pärast seda viigistas võistkond Paidega 18. juulil ning on seejärel kaotanud kolm järjestikust mängu.

Kümnest tiimist koosneva Premium liiga hooajatabelis on Tammeka 13 punktiga viimasel kohal. Kuressaarel on vaid üks punkt neist rohkem ning nad on üheksandad. Pühapäevase mängu võitja tõuseks liigas kaheksandale kohale üle Pärnu Vapruse, kes on seni 21 mänguga teeninud 15 punkti. Nii Kuressaare kui Tammeka jaoks on pühapäevane mäng hooaja 20.