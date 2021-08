Flora sai tabeli punaselt laternalt tõelise üllatuskaotuse

Kohtumise ainsa värava lõi 51. minutil Märten Pajunurm, kes realiseeris Kuressaare kasuks määratud penalti. Flora polnud koduliigas pidanud kaotusekibedust tundma 34 järjestikust mängu.

Teisipäeval Euroopa liigas Küprose klubi Omonia vastu 120 minutit rassinud Flora andis mitmetele tippmeestele puhkust ning kuigi Rauno Sappinen ja Konstantin Vassiljev tulid teisel poolajal vahetusest mängu, ei suutnud nad Kuressaare võitu väärata.

Ülitähtsad kolm punkti tõstsid Kuressaare tabeli viimaselt kohalt kaheksandaks, 19 mänguga on kogutud 14 punkti. Flora on 17 kohtumisega teeninud 40 silma, liidril Levadial on koos 52 punkti.