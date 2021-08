Tulevikul neli väravat lüüa lubanud Tammeka nukker seeria sai jätku

Suurepäraselt alustanud Tulevik läks kodupubliku ees juba poole tunniga 3:0 juhtima. Esmalt oli 18. minutil täpne Herol Riiberg ja siis lisas Kaimar Saag 24. ja 26. minutil kaks tabamust.

Abubakir Muydinov suurendas 74. minutil Tuleviku edu juba neljaväravaliseks, külalismeeskonna auvärava lõi mängu lisaminutil Sander Kapper.

Kui Tulevik on võitnud kaks viimast kohtumist ning on 23 punktiga tabelis kuuendal kohal, oli reedene kaotus Tammekale juba viiendaks järjestikuseks ja 13 kogutud punkti tähendab Tartu klubile tabeli viimast kohta. Kaheksandal ehk üleminekumängudest päästval kohal oleval Kuressaarel on 17 silma, aga neil on ka üks mäng vähem peetud.