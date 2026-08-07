Lõpuminutitel taga olnud Kuressaare teenis kolm punkti

FC Kuresaare alistas jalgpalli Premium liiga 22. vooru kohtumises kodus Harju JK Laagri 3:2. See oli juba kolmas säärane võit sel hooajal.

Kuressaare asus mängu juhtima esimese poolaja üleminutitel, kui väravani jõudis Taavi Jürisoo. Teise poolaja keskel jõudis kaks korda tabamuseni aga külalisvõistkond: 58. minutil Markus Kesa viigistas ja 70. minutil skooris ka Ander-Joosep Kase.

Siiski suutsid saarlased päris viimastel hetkedel kohtumise siiski oma kasuks pöörata: 90. minutil Andero Kivi viigistas penaltist ja kuuendal üleminutil lõi 19-aastane kaitsja Johann Vahermägi ka 3:2 võiduvärava.

Kuressaare ja Laagri on sel hooajal kohtunud Premium liigas kolm korda ja alati on jäänud tulemusega 3:2 peale Kuressaare: esimest korda juhtus see 11. aprillil ja teist korda 13. juunil.

Liigatabelis on Harju 25 punktiga kaheksas ja Kuressaare kohe 21 punktiga üheksas. Oma kuuest võidust pooled on saarlased teeninud tänavu just Harju üle.

Enne mängu

Kuressaare ja Harju paiknevad mõlemad liigatabeli alumises otsas. Eelviimasel kohal asuv Kuressaare ei ole võidurõõmu tundnud kuues järjestikuses liigamängus. Seni viimane võit saadi 13. juunil, kui võõrsil alistati tänane vastane Harju 3:2. Seejuures ka hooaja esimeses omavahelises mängus teenisid saarlased Harju üle 3:2 võidu.

"Harjuga on meil sel hooajal olnud kombeks 3:2 mänge mängida. Tabeliseis ütleb aga üsna selgelt, et praegu ei vaja me lihtsalt head etendust, vaid kolme punkti. Proovime tulemuse sama rõõmsaks teha, kuid enda ja publiku närve seekord natuke rohkem säästa," kommenteeris mängu eel Kuressaare treener Oskar Mihkel Kalpus.

Harju leiab kaheksandalt tabelirealt. Eelmises voorus kaotati FC Florale 0:1, kuid enne seda mängu saadi Paide Linnameeskonnast jagu 5:2 ja alistati Narva Trans 3:0. "Kolmas mäng Kuressaarega. Jälgime oma mänguplaani ning anname tugeva lahingu, et kolm punkti saarelt koju tuua," ütles kaitsja Hugo Palutaja.

Kuressaarel ei ole võidu korral võimalik üheksandast kohast kõrgemale tõusta. Harju tõuseks võiduga koguni viiendale tabelireale.