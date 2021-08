Reedel algab ekstreemspordi suursündmus Simple Session

Sündmus on tänavu küll kompaktsem, aga sellegipoolest efektne. "Natuke loomulikult meid ümbritsev situatsioon maailmas tegi oma korrektiivid. Me ei tahtnud kindlasti teha üritust tühjade tribüünide ees, pigem me muutsime natuke ürituse sisu ja asukohta, et ikkagi üritus näeks ka visuaalselt väga äge välja," ütles võistluse korraldaja Mario Kalmre.

Kahepäevasel festivalil võistleb 64 rula- ja trikiratta sportlast 20 riigist. Osalejad on sündmust kaua oodanud. "Õnneks oleme kõik piisavalt terved, et Simple Sessionil osaleda. See on väga eriline sündmus, sest toob kokku ratturid üle maailma ja võimaldab BMX-i ülistada. Lisaks on Simple Session parim võimalus näha oma sõpru," ütles Broc Raiford, kes eelmisel aastal Eestis BMX-is hõbeda teenis.

Lisaks sisulistele muudatustele saab tänavune Session esmakordselt väga palju tähelepanu, sest finaale kannab üle rekordarv rahvusvahelisi ja kodumaiseid kanaleid. Uuendusi võib leida isegi pisidetailides.

"Püüame leida iga kord midagi põnevat ja uut - seesama võistluspark, mida me ehitame, on igakord täiesti uus, nii et nad kogevad midagi ainulaadset siin," ütles Kalmre.

Simple Sessioni kvalifikatsioonivoorud toimuvad reedel, rula- ja BMX-sõidu finaalid laupäeval.