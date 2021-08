Rula pargisõidu kaksikvõit läks Jaapanisse, pronksil 13-aastane Sky Brown

Kolmapäeva hommikul jagati naiste rula pargisõidus kõigi aegade esimesed olümpiamedalid. Pjedestaali kõrgeimale astmele tuli 19-aastane jaapanlanna Sakura Yosozumi, hõbemedali võitis 12-aastane Kokona Hiraki ja kolmanda koha pälvis Suurbritanniat esindanud 13-aastane Sky Brown, kes on tuttav ka Eesti publikule.

Võidu tõi Skaura Yosozumile perfektne esimene sõit, mille eest andsid kohtunikud 60,09 punkti, mida ei suutnud finaalis keegi ületada. Hõbeda saanud Kokona Hiraki järgnes 59,04 punktiga ning Sky Brownil õnnestus alles finaali kolmas sõit, mille eest ta sai 56,47 punkti ning see tõi nooruki ka kolme parema sekka.

Sky Brown võitis kaks aastat tagasi Eestis, toona vaid 10-aastasena, Simple Sessioni naistevõistlusel Sister Session kulla. See tegi temast maailma noorima professionaalse rulataja. Brown võitis kulla tänavu juulis ka X-mängudel pargisõidus. Aasta eest elas Brown treeningul läbi elu ühe ohtlikuma kukkumise, mille tagajärjeks olid mõrad koljus, randme- ja käeluu murd. Üsna pea pärast õnnetust hakkas Brown aga olümpial võistlemise nimel uuesti treenima.

Kvalifikatsioonivoorus osales ka Soomet esindanud profirulataja, 28-aastane Lizzie Armanto, kes 2019. aastal käis Eestis kohtumas siinsete rulatajatega ja testis Eesti rulaparke. Armanto finaali ei pääsenud.

Ööl vastu neljapäeva, Eesti aja järgi kell 6.30 algab aga meeste pargisõidu finaal, kus pannakse rula olümpiadebüüdile punkt. Favoriitidena astuvad üles ameeriklane Zion Wright (Simple Sessionil 2018. aastal teine koht) ning hispaanlane Danny Leon (Simple Sessioni 2020. aasta võitja, 2017. aastal pronks ja 2015. aastal hõbe. Lisaks on võistlustules veel hulk Eesti rulafännidele Simple Sessionilt tuttavaid mehi – itaallane Ivan Federico (Tallinnas 2020. aastal 5. koht ja 2019. aastal 6. koht), sakslane Tyler Edtmayer (Simple Sessionil 2020. aasta pronksmedal), kes astub võistlustulle käeluumurruga, brasiillane Pedro Barros (Simple Sessionil 2018. aastal 9. koht) ning hispaanlane Jamie Mateu (Simple Sessionil 2019. ja 2020. aasta 4. koht).

Pargivõistlused toimuvad kausjal ja kohati künklikul rajal, mis hõlmab mitmeid keerulisi kurve. Rada võimaldab suuri kiiruseid, kõrgeid õhulende ja erinevaid trikke. Finaalis on igal sõitjal kolm etteastet ja võidu annab parima 45-sekundilise sõidu skoor. Rulatamine on üks neljast uuest alast Tokyo olümpial. Rulasõit on kavas ka 2024. aasta Pariisi olümpial.