Simple Sessionil oli BMX-is parim ameeriklane

BMX-sõitude finaal tõi Põhjala tehase rahvast puupüsti täis ja pakkus pealtvaatajatele meeleolukaid hetki. Brock Raiford USA-st võitis võistluse ülimalt jõulise sõiduga, tema parima etteaste skooriks jäi 92,33. Teise koha sai 92 punktiga hispaanlane Courage Adams tänu tehniliselt perfektsele etteastele ning esimese sõidu järel juhtinud Reed Stark jäi kolmandaks 87,33 punktiga.

Esimeses sõiduringis tegid tugeva esituse kolm ässa - Broc Raiford, Reed Stark ning Gaspar Guendulain, kes tekitasid ülejäänud rivaalidega turvalise punktivahe. Teine sõit muutis paremusjärjestust ning Brock Raiford võitis võistluse huilgava saali saatel.

BMX võistluse kohtunik Bart de Jong kommenteeris, et võistlus kujunes väga tasavägiseks, kus tuli valida kas kõige jõulisema etteaste või tehniliselt kõige täiuslikuma etteaste vahel. - "Broc Raiford tegi palju jõuliselt võimsaid trikke, samal ajal kui Courage Adams näitas tehnilisi oskuseid. Otsast lõpuni olid mõlemad sõidud suurepärased."

De Jongi sõnul olid Tallinnas kohal oma ala tipud, kes teavad, kuidas areenist maksimum võtta ja publikule sõud pakkuda. "Tänavune võistlus oli ülimalt nauditav, rada oli unikaalne ja sellel sõitsid maailma parimad BMX-ratturid," kiitis ta.

Hispaanlane Courage Adams tegi samuti võimsa sõidu, mille eest sai 92 punkti. Energiast pakatav multitalent Reed Stark võttis rõõmuga vastu kolmanda koha 87,33 punktiga.

Kuldmedali võitnud Broc Raifordi sõnul teadis ta teisele võistlussõidule minnes, et kõik, mis ta sees on, tuleb mängu panna. "Olen nii tänulik, et kõik mu maandumised olid puhtad ja et lahkun võitjana. Superlahe on tagasi Tallinnas olla. Rada oli hea, Tallinn rokkis täiega, see oli mu esimene välisreis alates pandeemia algusest ning miski ei saaks olla parem kui minna koju Simple Sessioni kuldmedaliga," sõnas tänavu kaheksandat korda Tallinnas võistelnud Raiford.

Finaalpäeval said ka pealtvaatajad hääletada oma lemmiksõitja poolt. Visit Estonia publikuauhind läks rulatajatest Chris Gregsonile (USA) ja nii kohtunike kui publiku ühiseks lemmikuks sai võistluse kinni pannud Broc Raiford.

Rulasõidu võitis brasiillane Ivan Monteiro, kellele kohtunikud andsid perfektse sõidu eest 92,75 punkti. Talle järgnesid slovakk Rišo Tury (90,50 punkti) ning britt Alex Decunha (89 punkti). Ainsa eestlasena finaali jõudnud ja tugevad sõidud teinud Raul Urberg jäi 82,25 punktiga seitsmendaks.