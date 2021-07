Ajaloo esimest rula olümpiamedalit asub püüdma Simple Sessioni võitja

25. juulil sõidetakse ajaloos esimest korda olümpiavõistlustel rulaga. Favoriitide hulgas on ka Simple Sessioni 2018. aastal võitnud ameeriklane Jagger Eaton ning mitmed teised legendaarsel Eesti ekstreemspordivõistlusel osalenud rulatajad.

20-aastase Jagger Eatoni kõrval on Eesti aja järgi kell 02.30 algaval meeste tänavasõidul soosikute seas ka 2017. aastal Simple Sessionil hõbemedalile tulnud jaapanlane Yuto Horigome ning 2013. ja 2014. aastal Eestis teise koha saanud Kelvin Hoefler Brasiiliast. Meeste tänavasõidu finaal algab Eesti aja järgi kell 6.25 pühapäeva hommikul.

Naiste tänavasõidu olümpiavõitja selgitatakse päev hiljem ning seal on üheks favoriidiks mitu korda Tallinnas võistelnud brasiillanna Leticia Bufoni.

Tänavasõidu võistlus toimub tänavat meenutaval rajal, kus on trepid, käsipuud, äärekivid, pingid, seinad ja nõlvad. Võistlejad kasutavad neid rajal mitmesuguste oskuste ja trikkide demonstreerimiseks. Hindamisel võetakse arvesse trikkide raskusastet, kõrgust, kiirust, originaalsust ja sooritust.

Tänavasõidus osalevast 20 mehest on Simple Sessionil aegade jooksul sõitnud kaheksa võistlejat, samas kui pargisõidu 20 startijast on siin võistelnud kuus, mitmed neist on Eestis ka poodiumil seisnud.

Tokyo olümpia rulatamise pargisõidu võitjad selgitatakse meeste seas 5. augustil, kui kuldmedalile pretendeerivad eelkõige Pedro Barros Brasiiliast ja Simple Sessionil 2018. aastal hõbeda saanud Zion Wright Ameerika Ühendriikidest. Ka eelmisel aastal Tallinnas võitnud hispaanlane Danny Leon astub võistlustulle.

Naiste pargisõidus 4. augustil astub publiku ette ka kõigest 13-aastane publikulemmik Sky Brown, kes esindab Ühendkuningriiki ning kes vaid 10-aastasena võttis Simple Sessionil naiste arvestuses kulla. Brown võitis 2021. aasta X-mängude naiste pargisõidu ning on soosik ka Tokyos.

Pargivõistlused toimuvad kausjal ja kohati künklikul rajal, mis hõlmab ka mitmeid keerulisi kurve. Rada võimaldab kõrgeid kiirusi, õhulende ja erinevaid trikke.

Rulatamine on üks neljast uuest alast Tokyo olümpial. Praegu on rulasõit kavas ka 2024. aasta Pariisi olümpial.

Simple Session on rahvusvaheliselt tuntud ja Eesti suurim ekstreemspordisündmus, mis toimub sel aastal 20.-21. augustil juba 21. korda. Rula- ja BMX tänavasõidu distsipliinide võistlustest võtab osa 32 professionaalset rulatajat ja 32 trikiratturit üle kogu maailma. Võistluste avapäeval Põhjala tehases toimuvad nii rula- kui ka BMX kvalifikatsioonisõidud ning sõitmas näeb ka võistlusele pääsenud Eesti sportlasi. Laupäeval, 21. augustil astuvad finaalides mõõtu võtma edasipääsejad, kelle etteastetele paneb punkti võimas auhinnatseremoonia. Üle aastate toimub Simple Session suvel, mis on mõlema ala harrastamise ja võistluste tipphooaeg.