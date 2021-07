Suvine Simple Session on sel aastal erilisem kui kunagi varem

Endise Põhjala kummikuvabriku vallutavad augustikuu nädalavahetusel 64 maailma parimat BMX-ratturit ja rulasõitjat. Eesti suurima ja maailma ühe tuntuima ekstreemspordisündmuse toimumine moodsas Põhja-Tallinnas, teeb sellest ekstreemsportlastele aasta ühe oodatuima ürituse. Simple Session on maailma ekstreemsportlaste ja noote seas üheks Eesti visiitkaardiks. Festival saab avapaugu Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäeval, 20. augustil.

"Mul on hea meel, et saame tuua Simple Sessioni tagasi oma nooruslike juurte ja kahe suvise spordiala tuuma juurde – peaaegu tänavatele. Põhjala oma tänavakultuuri võbe ja kogukonna kohtumispaigana toob rula ja BMX-i inimestele lähemale ja on piiratud kohtade arvu tõttu erilisem kui varasematel aastatel Saku Suurhallis," ütles sündmuse korraldaja Risto Kalmre.

Ürituse muudab eriliseks suvine toimumisaeg, uus asukoht ja piiratud kohtade arv. Fakt, et BMX ja rulasõit on sellest aastast ka Tokyo olümpiamängude kavas, teeb Eestis toimuva festivali uudseks ka seetõttu, et korraldajad on kutsunud Simple Sessionile ka mõned värsked olümpiadebütandid.

Kohalik ja rahvusvaheline trikiratta (võisteldakse street- ehk tänavasõidus) ja rula koorekiht läheb Tallinnas võistlustulle Nate Wesseli kujundatud 600-ruutmeetrisel uuel ja spetsiaalselt Simple Sessioni jaoks kerkival võistlusväljakul. Kui rula ja BMX võistluste kvalifikatsioonid ning finaalid toimuvad Põhjala tehase sisehallis, siis hoovi kerkib festivali väliala, kus toimuvad minirambi jämmid, Kendama-trikkide etteasted.

Osalevad sportlased:

BMX (street): Reed Stark (USA), Bruno Hoffman (GER), Broc Raiford (USA), Murray Loubser (ZAF), Courage Adams (ESP), Felix Prangenberg (GER), Corey Martinez (USA), Alex Kennedy (GBR), Alex Donnachie (GBR), Billy Perry (USA), Austin Augie (USA), Anthony Panza (USA), Julian Molina (COL), Santiago Laverde (COL), Hobie Doan (USA), Boyd Hilder (AUS) jt.

Rula: David Gravette (USA), Andy Anderson (CAN), Douwe Macare (NLD), Jordan Thackeray (GBR), Adrien Bulard (FRA), Diego Fiorese (ITA), Kechaud Johnson (USA), Alex Decunha (GBR) jt.

Osalejate nimekiri täieneb jooksvalt ja võib muutuda.

Simple Session 21 treiler: