Flora kaotas põnevusmängu penaltitega, eurohooaeg jätkub Konverentsiliigas

Nikosias toimunud avamängu 0:1 kaotanud Flora jäi ka teisipäeval kaotusseisu, kui 43. minutil viis külalismeeskonna juhtima Andronikos Kakoullis.

Flora naasis pausilt teravalt ja juba kolm minutit pärast teise poolaja algust leidis Michael Lilanderi tsenderdus viiekasti joonel Rauno Sappineni, kes viigistas seisu.

Eesti meister jätkas võitluslikus mängus ründamist, pani külalised tugeva surve alla ja lõi mitmeid väga häid võimalusi, mis kandis lõpuks vilja 88. minutil, kui Sappinen keerutas karistusala vasakust nurgast palli võrku ja tõi tabloole seisu 2:1.

Et sellest hooajast kaotati eurosarjades võõrsil löödud väravate reegel, läks kohtumine lisaajale, kus Sappinenil oli võimalik vormistada ka oma kübaratrikk, ent üks-üks olukorda pääsenud ründaja löögiürituse pareeris Omonia väravavaht Fabiano. Lisaaja viimasel minutil saadeti teise kollase kaardi tõttu väljakult ära Märten Kuusk.

Penaltiseerias realiseeris Omonia oma neli esimest lööki, siis lõi vahetusest mängu sekkunud Marco Lukka üle lati ja eksis ka Küprose meistri kaitsja Adam Lang. Paraku tõrjus Fabiano kuuendana lööma läinud Sten Reinkorti soorituse ning Flora langes konkurentsist.

Flora jaoks jätkub hooaeg Konverentsiliiga play-off'is, kus vastaseks tuleb Iirimaa meistri Shamrock Roversi ja Albaania meistri KF Teuta paari võitja. Avamängu võitis Iiri tiim 1:0, korduskohtumine toimub 12. augustil.

Enne mängu:

Avakohtumine Nikosias lõppes võõrustajate 1:0 võiduga. Võiduvärav löödi mängu alguses, 11. minutil. Värava autoriks oli Omonoia oma kasvandik, 20-aastane keskväljamängija Marinos Tzionis. Mängu edasine areng näitas, et vastane on tegelikult Floraga suhteliselt võrdne. Ka Eesti klubil oli mängu jooksul mitmeid võimalusi, kuid vastaste väravavaht oli ülesannete kõrgusel ning suutis Flora katsed seis viigini viia ära tõrjuda.

Mängu lisaajale viimiseks on vaja normaalaeg võita ühe väravaga, kuid tiheda mängugraafiku tõttu meeskond seda ei soovi – tahetakse võita enam kui ühe väravaga. Küprosel oli näha, et Omonoia mängijate füüsiline vorm ei olnud veel nii hea, nii et Flora meestel on vastaste ees väike eelis. Teisel poolajal oli näha, kuidas vastased olid väsinud ning vajusid aina rohkem kaitsesse.

Juhul kui Flora peaks vastased alistama, tehtaks Eesti klubijalgpalli ajalugu, sest siis terendab Eesti klubile juba koht UEFA eurosarja alagrupiturniiril, kuhu ükski kohalik meeskond veel jõudnud pole.