Vassiljev: iga kaotus on raske, aga see veel kaks-kolm korda valusam

"Otsustas see, et vastane oli mõnedes hetkedes konkreetsem ja me andsime neile võimalused, mille nad realiseerisid. Värav, mille siin endale lasime, oli välditav," rääkis pärast kohtumist ERR-ile Flora kapten Konstantin Vassiljev.

"Rääkisime ka vaheajal, et esimene poolaeg ei olnud see, mida tahtsime mängida. Meeskonna reaktsioon oli suurepärane. Teine poolaeg ja lisaaeg näitasid, et nendel meestel on sisu, isegi rohkem, kui nad ise arvavad."

"Sellist kaotust vastu võtta on mentaalselt raske, sellest on raske ka füüsiliselt taastuda. Aga pole midagi, elu läheb edasi ja meil tuleb veel üks võimalus. Loodan, et saatus annab meile midagi tagasi," sõnas Eesti koondislane.

Mõlemad Flora väravad lõi tipuründaja Rauno Sappinen, kes lahkus pärast valusat kaotust väljakult pisarais. "Igasugu kaotust vastu võtta on raske, aga sellist kaks-kolm korda raskem. Rauno tegi kindlasti oma töö ära, lõi kaks väravat. Tema jaoks on see emotsionaalne seisund seepärast võib-olla veel raskem, aga oleme üks meeskond: üks meeskond tuleb välja, kaotame ka koos," tõdes Vassiljev.

Flora jaoks jätkub hooaeg Konverentsiliiga play-off'is, kus vastaseks tuleb Iirimaa meistri Shamrock Roversi ja Albaania meistri KF Teuta paari võitja. Avamängu võitis Iiri tiim 1:0, korduskohtumine toimub 12. augustil.

"Nüüd on veidi aega puhata, parandame vigu ja loodame, et uus euroduell toob edu. Ma ei usu, et tuleb kergem vastane. Need mängud näitasid, et kui endasse uskuda, on kõik võimalik. Tuleb kes tuleb, hakkame vaikselt valmistuma. Ikka sama rutiin, mis enne iga mängu. Vahepeal tuleb veel liigamäng, neid ei saa ka unustada," kinnitas Vassiljev.