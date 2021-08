Henn: pidime teisel poolajal metsikult tööd tegema, müts maha meeste ees

Võõrsil toimunud avamängu 0:1 kaotanud Flora jäi ka teisipäevases kordusmatšis avapoolaja lõpus 0:1 kaotusseisu, kuid Rauno Sappineni kaks väravat aitasid kohtumise lisaajale ning penaltiseeriasse, kus Eesti meister pidi tunnistama vastaste 5:4 paremust.

"Ma arvan, et me nägime üht võimsamat klubijalgpallimängu, mis siin on toimunud," rääkis kohtumise järel ERR-ile Flora peatreener Jürgen Henn. "Poolajal tundsime, et meil on rohkem sees, me ei saa leppida sellega, et oleme taga ja peame välja mõtlema, kuidas siit välja tuleme. Müts maha meeskonna ees: see, kuidas teisele poolajale vastu tulime, oli see, mida vajasime."

"Kindlasti oli lisaajal raske, teine poolaeg nõudis kõvasti energiat. Sellisele meeskonnale niisama kahte väravat lüüa on väga raske, pidime metsikult tööd tegema, neid eksima sundima ja pressima. Selle arvelt oli meil kindlasti raske," tõdes Henn.

Penaltiseerias eksisid nooremad mängijad, normaalaja lõpus väljakule tulnud Marco Lukka ning lisaajal platsile vahetatud Sten Reinkort. "Oli mängijaid, kelle jaoks oli see uus olukord. Pidime vahetustega ka mõned kogenumad mängijad välja võtma, tuli palju noorust sisse. Kaotus, kuigi väga-väga valus, on parim õppetund," sõnas Henn.

Flora jaoks jätkub eurohooaeg Konverentsiliiga play-off'is, kus vastaseks tuleb Iirimaa meistri Shamrock Roversi ja Albaania meistri KF Teuta paari võitja. Avamängu võitis Iiri tiim 1:0, korduskohtumine toimub 12. augustil.