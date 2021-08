Sõudmistalent Elar Loot eelistab kiiremat kahepaati aeglasele ühesele

22-aastane Elar Loot on sõudmisega tegelenud nüüdseks kuus aastat. Ehkki mullu treenis Loot ka Matti Killingu käe all, on tema põhiline juhendaja olnud Reigo Pihlak.

Noormees mängis aastaid jalgpalli, aga üleminek sõudmisse kulges suhteliselt valutult ja veetunnetuse leidis Loot kiiresti. Juulis toimunud alla 23-aastaste vanuseklassi maailmameistrivõistlustel sõudis just tema välja Eesti koondise parima tulemuse, kui jõudis kergekaalu ühepaadil A-finaali ja oli kuues.

"Ma arvan, et konkurents oli päris kõva, kuna stardis oli üks itaallane, kes oli eelmise aasta täiskasvanute Euroopa meistrivõistlustel teine ja sellel aastal kõikidel maailmakarika etappidel võitnud," rääkis Loot ERR-ile.

"Eks see finaali saamine oli päris raske, nõudis ikka väga palju. Finaalisõit jääb natuke kripeldama, oleks võib-olla saanud paremini, aga olen saavutusega rahul."

Loot võistleb kergekaalus, kus maksimaalselt tohib üks sõudja kaaluda 72 ja pool kilogrammi. Viimased hooajad on näidanud, et koos Ander Koppeliga moodustatud kahepaat omab korralikku rahvusvahelist potentsiaali. Kergekaalu paariskahene kuulub ka olümpiaprogrammi.

"Ma arvan, et mulle kõige rohkem sobib ja meeldib kahene," sõnas Loot. "See on mõnusalt kiire paat, on hea rütmi hoida ja ta läheb päris kiirelt. Ühene on ka hea, aga ta on aeglane. Eelmine aasta läks meil Anderiga päris hästi. Selle aasta alguses oli nii enam-vähem, aga ma arvan, et läheb paremaks. Ma arvan, et see on meil see paat, mida peaks sõitma."

Lisaks spordile täidavad Loodi päevi õpingud Tallinna Tehnikaülikoolis.