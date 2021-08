Portaal: Vene lahkub Fuenlabradast ja võimalikuks sihtkohaks on Kalev/Cramo

Hispaania korvpalliportaal Encestando.es teatas teisipäeval Twitteri vahendusel, et neil on informatsiooni, mille kohaselt Eesti koondise üks liidreid Siim-Sander Vene on Hispaania kõrgliigaklubist Fuenlabradast lahkumas ja üheks võimalikuks sihtkohaks on Eesti esiklubi BC Kalev/Cramo.

Korvpall24.ee uuris väite paikapidavust otse allikast ning nii Vene kui Kalev/Cramo klubi poolt kinnitati, et omavahel on sel suvel küll ca kuu aega tagasi suheldud, kuid sellega on asi ka piirdunud.

BC Kalev/Cramo teatas hiljuti oma Facebooki kontol, et meeskond on komplekteeritud, kui lepingud on 13 mängumehel. Siim-Sander Vene positsioonidel ehk "kolme" ja "nelja" peal on tiimis näiteks lätlane Ojars Silinš, ameeriklane Kamari Murphy ning eestlased Kristjan Kitsing, Kregor Hermet ja Tanel Kurbas.

Eelmisel hooajal suure osa vigastusega väljakult eemal olnud Siim-Sander Vene ja Fuenlabrada teede lahkuminekust on kuluaarides mõnda aega arutatud. Korvpall24 kirjutas hiljuti, kuidas Fuenlabrada meeskonnal on suuri probleeme klubi nimesponsoriga.