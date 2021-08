Liverpooli kapten on klubiga uut mitmeaastast lepingut sõlmimas

10 aastat Liverpooli jalgpalliklubi esindanud Jordan Henderson jääb suure tõenäosusega meeskonda vähemalt aastani 2024, sest ta on alla kirjutamas järjekordsele lepingupikendusele.

Peatreener Jürgen Klopp teatas reedel, et on Hendersoni lepingupikenduse osas enesekindel. Inglane on praeguste Liverpooli meeste seas kõige staažikam mängija, olles punasärkidega liitunud juba 2011. aastal.

Väidetavalt jäid klubi ja mängija läbirääkimised lepingupikenduse osas juulis toppama. Leping Liverpooliga lõppeb järgmisel suvel ja siis oleks 31-aastasel poolkaitsjal võimalus vabaagendina klubi vahetada.

Välismaa meedia andmeil on Henderson Liverpooliga sõlmimas kolme aasta pikkust lepingut, mida saab osapoolte kokkuleppel aasta võrra pikendada.

Kogenud inglase vastu on huvi üles näidanud staariderohke Pariisi Saint-Germain, Atletico Madrid ja AS Roma.