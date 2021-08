Liverpool sõlmis järjekordse pika lepingupikenduse

Liverpooli jalgpalliklubi andis teada, et meeskonnas on vähemalt 2026. aastani jätkamas Šotimaa koondise kapten Andy Robertson.

2017. aasta suvel Hull Cityst Liverpooli suundunud 27-aastane Robertson on punasärkide eest väljakul käinud 177 korral.

"Ma tahan sellesse klubisse jääda nii kauaks kui võimalik," kommenteeris šotlane otsust. "Siinviibimine on mulle ja perele alati väga õnnelik. Oleme end Liverpoolis sisse seadnud ja armastame selle klubi ja koha juures kõike. Mul on hea meel, et see teekond jätkub."

Käesolev hooaeg pole šotlasele kõige sujuvamalt alanud – hooajaeelses sõprusmängus Bilbao Athleticu vastu vigastas ta hüppeliigese sidemeid ning on pidanud Liverpooli kaks esimest Premier League'i mängu, võidukohtumised Norwich City and Burnley vastu, vahele jätma.

Robertson on Liverpooliga tulnud Inglismaa meistriks, Meistrite liiga võitjaks, klubide maailmameistriks ja võitnud ka Superkarika.

Lisaks Robertsonile on sel suvel lepingule mitu aastat lisanud ka Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Alisson ja Virgil van Dijk.