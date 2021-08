Van Dijk sõlmis Liverpooliga uue pika lepingu

Inglismaa tippklubi Liverpooli keskkaitsja Virgil van Dijk on rängast põlvevigastusest taastunud ja sõlmis klubiga uue pikaajalise lepingu, jäädes Anfieldile 2025. aastani.

30-aastane van Dijk rebestas mullu oktoobris liigamängus linnarivaal Evertoni vastu põlve välimised ristatisidemed ja pidi üheksa kuud platsi kõrval viibima.

Kuigi teoreetiliselt oli võimalus naasta suviseks EM-finaalturniiriks, siis hollandlane otsustas sellest oma tervise huvides siiski loobuda ja keskenduda uueks hooajaks valmistumisele.

2018. aasta jaanuaris Southamptonist Liverpooliga liitunud van Dijk on näinud Jürgen Kloppi käe all ilusaid aegu. Koos on võidetud nii Meistrite liiga kui ka Inglismaa kõrgliiga.

"On läinud hästi. Kahjuks oli eelmine hooaeg selline, mis tuleb unustada ja millest tuleb õppida, aga üldiselt olen oma aega siin nautinud ja jätkan nautimist veel mõne aasta," kommenteeris talendikas kaitsemängija.

Euroopa jalgpalliliit (UEFA) valis van Dijki kolm korda järjest (2018-2020) oma aasta sümboolsesse meeskonda ning 2019. aastal jäi hollandlane FIFA aasta meesmängija valimistel nii FIFA kui ka Ballon d'Ori konkursil alla vaid Lionel Messile.