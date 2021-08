Teise poolaja väravad tõid Kaljule kindla võidu

Pärast väravateta avapoolaega avas 68. minutil skoori Vladimir Avilov, 76. minutil jätkas Kaspar Paur ja neljandal üleminutitl lõi Reio Laabus omavärava.

Kalju on nüüd sel hooajal Premium liigas Tammekat kaks korda võitnud ja üks kohtumine on lõppenud viigiga.

Tabeliseis: 1. Levadia 49 punkti (19 mängust), 2. Flora 40 (16), 3. Paide 39 (19), 4. Kalju 32 (19), 5. Legion 27 (19), 6. Trans 20 (18), 7. Tulevik 17 (19), 8. Vaprus 14 (19), 9. Tammeka 13 (18), 10. Kuressaare 11 (18).

Enne mängu:

Nõmme Kalju alustab Premium liiga hooaja teist poolt Tartus teadmisega, et ei tohi Tammeka vastu libastuda, kui tahavad esikolmikusse murdmise lootusi säilitada. Võit tõstaks Kalju Paide Linnameeskonnast seitsme punkti kaugusele.

Tartus tuleb Kaljul mängida ilma võtmemängija Pavel Marini ja Deniss Tjapkinita, kes kannavad mängukeeldu.

Tammeka põhimees Artur Uljanovi on kimpus vigastusega.

Tartu Tammeka ja Nõmme Kalju on omavahel kohtunud 20 korda. Neist 13. korral on võidukas olnud Nõmme Kalju võistkond, Tammeka on suutnud võita ühe mängu. Kuus matši on mängitud viiki.

Viimati kohtusid võistkonnad mai lõpus, mil mängiti 2:2 viiki.