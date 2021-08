Levadia alistas kapteni kahe värava toel kindlalt Tammeka

Levadia läks kohtumist juhtima kapten Brent Lepistu kauglöögist juba viiendal minutil ning poolajapausile mindi 2:0 eduseisus, sest värava sai kirja ka liiga parim väravakütt Zakaria Beglarišvili.

Teisel poolajal sai jala valgeks ka Robert Kirss ning lõppseisu vormistas taas Lepistu, kes suunas sisse Beglarišvili antud karistuslöögi.

Levadia jätkab liidrikohal, olles 20 mänguga kogunud 52 punkti ja juhtides FC Florat 12 punktiga. Samas on Flora pidanud kõigest 16 mängu, mis tähendab, et kui nad võidaks kõik oma mängud, mis neil varuks on, oleksid meeskonnad võrdsetel punktidel.

Tammeka on 13 punktiga tabelis eelviimasel üheksandal kohal.