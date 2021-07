Eesti neljapaadi varumees katsetas omasuguste jõuproovis ilmaolusid

Jüri-Mikk Udam (Tallinna SK), Allar Raja (Pärnu SK Kalev), Tõnu Endrekson (Pärnu SK) ja Kaspar Taimsoo (Viljandi SK) on juhendaja Veikko Sinisalo sõnutsi täie tervise juures ja saanud treenida vastavalt varem kokku lepitud plaanile, kirjutab Eesti Sõudeliidu kodulehekülg.

"Olen minekuga rahul, kava on seni paika pidanud," rääkis soomlasest treener stardieelsel õhtul. Tema sõnutsi on olud kanalil heitlikud, kuid teatud ilmamuster on koondisele teada. "Ennelõunal on veel täitsa meeldiv, siis hakkab kütma. Keskpäeval tõuseb reeglina küljelt puhuv tuulgi," teadis sõudetüür.

Eesti nelik stardib kell 5.40, vastasteks Poola, valitsev Euroopa meister Itaalia, kahekordse olümpiakulla Olaf Tuftega tugevdatud Norra ja Saksamaa. Kohe pääsevad teisipäeval toimuvasse medalisõitu kaks esimest, teised saavad uue võimaluse vahesõidus, kust niisamuti saab finaali kaks kiiremat. Esimeses eelsõidus ristavad piigid Hiina, Suurbritannia, Leedu, Austraalia ja valitsev maailmameister Holland.

Väärtuslikku infot, mida koondisekaaslastele jagada, omab varumehena kaasas Johann Poolak (Pärnu SK Kalev), kes ristas neljapäeval aerud asendusmeeste võistluses. "Sain päris võistlustingimusi kogeda: ehkki treeningutel loksutas väga kõvasti – see tulenes teistest paatidest –, oli võistelda väga hea. Küljetuul annab väikese eelise esimestel radadel liikujatele, kuna pakub rohkem tuulevarju," muljetas pärnakas.

Mida varumeeste võistlus endast kujutas? "Kõigepealt pandi meid 30-sekundiliste vahedega startima: tegemist oli ajakatsega. Seejärel rivistusime üles klassikalises nina-ninas sõidus. Leppisime Veikkoga kokku, et pingutan tugevalt mõlemas," rääkis Poolak, kes jäi 7.00,4 kirja saanud sakslase Stephan Riemekasteni järel ajaga 7.14,9 teiseks. Eestlasele järgnesid Norra ja Poola sõudjad, ajad vastavalt 7.18,39 ja 7.36,38.

Noorsõudja hindab olümpiakogemust ülivõrdes. "Tunne on väga võimas, seda peab ise kogema, sest sõnades olustikku kirjeldada pole võimalik," jutustas spordimees. Poolaku sõnul on olümpiakanal ja selle rajatised tipptasemel: igal koondisel on oma jahutusega, kanalivaatega puhkeruum, kus saab venitusharjutusi teha või lihtsalt pikutada.