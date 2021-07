Mardna arstiabi vajanud Udamist: saime poole tunniga temperatuuri normi piiridesse

Paadist väljudes Udam oksendas, lõpuks viidi ta ratastooliga meedikute hoole alla. "Ma arvan, et praegu on kõik jälle hästi," sõnas Eesti delegatsiooni arst Mihkel Mardna umbes poolteist tundi pärast võistlust. "Täna on varjus 35 kraadi sooja ja niiskusprotsent läheneb 80 protsendile. Tingimused on kõigile väga rasked ja meie sportlased ei ole ainukesed, kelle keha kipub ülekuumenema."

"Sel on omad võtted, kuidas seda lahendada ja kui neid rakendada, siis hästi treenitud sportlased üldiselt tulevad päris kiiresti sellest välja. Siin on üks puhkepäev vahel, see ei tohiks olla probleem ülehomseks," jätkas Mardna. "Kõige olulisem asi on füüsiline jahutamine – jäävann, jäälinad, külma vedeliku tarbimine, infusioonravi nendel sportlastel, kellel kaasneb oksendamine. Need on põhilised võtted. Mineraalide taastamine, vedelikukoguse taastamine, kehatemperatuuri võimalikult kiire langetamine. Selle saime alla poole tunniga täitsa normi piiridesse."

"Eks see on see hind, mida tuleb maksta sellisel positsioonil olles, kus on selg vastu seina," lisas Mardna. "Arvan, et see on poistel käesolevate olümpiamängude esimene suur võit, kus seljatatakse selline suurriik, kelle sõudmist juhib sõudelegend Steven Redgrave – 1:0 eestlaste kasuks. Treener (Veikko Sinisalo – toim) avaldas ka kõikidele poistele kiidusõnu. Sellise sõiduga on võimalik teha finaalis ka midagi. See on see sisu, kui sa viimase meetrini ei anna alla. Viimase 50 meetriga poisid võitlesid ennast finaali ära. Kahe päeva pärast on täiesti uus päev ja täiesti uus sõit, ei tasu liiga palju mõelda, kes on peafavoriidid ja kes mitte."

Kaspar Taimsoo lisas, et ka temal oli sõidu järel päris raske olla. "Ju ta kuumenes üle," rääkis Taimsoo Udamist. "Ega endalgi oli sent surmale võlgu. Mul tagasi tulles jalg ei liikunud, pilk jäi aeglaseks."

Neljapaadi medalisõit on kavas teisipäeval, 27. juulil.