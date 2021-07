Raja: ikka väga rämedalt pidi võitlema finaalikoha eest

"Kukkus nii välja, et sai põnevust pakkuda. Ei oleks seda hea meelega valinud sellisel viisil," kommenteeris Raja vahesõidu lõppu, kus viimaste meetritega suudeti Hiinat edestada ja viimane finaalikoht napsata. "Pidi viimaste tõmmete ja meetriteni võitlema, väga rämedalt ikka võitlema selle koha eest. See duell enda sees ja meeskonnaga koos on erakordne. Ülihea meel on, et see päädis sellega, et me Tõnu viisime tõenäoliselt tema viimasel olümpial finaali."

"Korra ikka kiskus hapuks. Hiinlased püsisid ja püsisid. Kogu aeg panime peale, aga nad püsisid. Oli ka kahtlus, et nad finišini ei püsi, kui meie vähegi kestame. Ilm oli raske, nõudis väga võimast füüsilist pingutust. Võis arvata, et hiinlased ikkagi suruvad väga rämedalt, aga oli väike lootus, et peaksime nad ära võtma," avaldas Raja. "Sellist kindlust mul ei olnud, et tuleb ära. Tundus, et olime ees. Mingi hetk vaatasin, et me ei ole [hiinlastest ees], mingi hetk pidi korra veel vaatama – ei ole. Finišis tundus, et grammike olime eespool ja nii vist oli ka siis."

"Tahaks uskuda, et vorm on hea. Ma ei tea, miks ta ei võiks hea olla. Mulle tundub, et see kuumus lihtsalt natuke saboteerib seda lihasvõimekust," arutles Raja. "Sa võib-olla ei tunne seda koheselt, aga finišis saad aru, et lihas on täitsa švammiks muutunud. Sealt siis ka see ebamäärane tunnetus – pea ütleb, et lähme ja keha ei taha lihtsalt käsklustele alluda. See on väga raske moment minu jaoks."

Raja nõustus Endreksoniga, et võrreldes eelsõidule oli paadi minek juba hoopis teine. "Saime eile õhtul teha täiesti rahuliku ilmaga ühe ringi vee peal. See on võimalus leida uuesti see koostöö üles. Kui see vesi on nii hüplev ja paat kõigub all, siis ikkagi selle vana paadiga harjumine ja koostöö leidmine ei olnud omal kohal," selgitas ta. "Aga jah, sellist mugavat aeru taga rippumist ja jätkusuutlikku sõitu eelsõidus ei olnud ja selle võrra oli ka raske seal ennast tühjaks sõita. Täna olime jälle sammu sellele lähemal. Ma ei saa öelda, et see meil üks parimaid sõite oli, aga see on ainult hea, et võimalus on finaalis veel grammike distsiplineerida ja hoida seda vabadust, et iga tõmme kannaks paati maksimaalselt edasi."

Milliseid võimalusi näed ja mis peab õnnestuma, et medal võita? "Ikka kõik peab õnnestuma igas aspektis superhästi, täiesti ideaalselt, et seal pundis medal võtta," arvas Raja. "Teoreetiliselt on see võimalik. Näen, et võiksime iga sõiduga minna paremaks. Finaal hakkab põhimõtteliselt ju jälle nullist. Kõigil on 2000 meetrit ees ja eks siis näis, kuhu me purjetame."