Eksinud penaltilööjaid tabasid rassistlikud solvangud

Inglismaa jalgpallikoondise mustanahalised liikmed said pärast kaotatud EM-finaali rassistliku ja solvava sõimu osaliseks.

Penaltiseerias eksisid Inglismaa poolelt Marcus Rashford, Jadon Sancho ja Bukayo Saka, kes kõik on mustanahalised jalgpallurid. Sellele järgnes ühismeedias sõim nende mängijate suunas ja ei puudunud ka rassistlikud avaldused.

Inglismaa jalgpalliliit mõistis poolehoidjate tegevuse hukka. "Me teeme kõikvõimaliku, et toetada mängijaid, keda see puudutas ning samal ajal pooldame vastutavate isikute kõige karmimat karistamist, mis võimalik" teatas jalgpalliliit oma avalduses.

"Me jätkame kõikvõimaliku tegemist, et vältida diskrimineerimist jalgpallis, aga palume valitsusel kiiresti tegutseda ja töötada välja asjakohased õigusaktid, et sel väärkohtlemises oleksid reaalsed tagajärjed."

Solvajate tegevuse mõistis hukka ka peaminister Boris Johnson ning Suurbritannia politsei on asunud juhtunut uurima.

Enne finaalmängu tegid nii Inglismaa kui ka Euroopa meistriks kroonitud Itaalia meeskond rassismi vastu võitlemiseks põlvitusžesti.