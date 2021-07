Vetter püüab Tokyos eelkõige kulda, alles siis maailmarekordit

Vetter tuli Gatesheadi lootusega ületada Jan Železny 25-aastane odaviske maailmarekord 98.48 meetrit või rünnata Steve Backley võistluste rekordit, mis on 90.81 meetrit. Sakslane Vetter jõudis mullu 97.76 meetrise viskega maailmarekordi lähedale. Tänavu mais toimunud võistkondlikel Euroopa meistrivõistlustel võistluse võitis Vetter tulemusega 96.29 meetrit.

Tingimused teisipäeval peetud võistlusel ei olnud ideaalsed. Sellest hooajast kehtib teemantliiga võistlustel reegel, et võidab see, kes teeb parima tulemuse viimases voorus. Vetteri pikim vise sündiski kuuendas ehk viimases voorus. Teise koha sai samuti sakslane Julian Weber, kes viskas 81.07 meetrit.

"Tokyos on maailmarekord võimalik. Viskeid ei saa küll planeerida ja kui see juhtub, siis juhtub. Esimene eesmärk on tervena püsimine, kuldmedali saamine ja siis mõtlen maailmarekordile," ütles Vetter.

Tokyo olümpiamängudel toimub odaviske eelvõistlus 4. augustil ja finaal 7. augustil.