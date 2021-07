Muhu Väina regatile stardib 111 jahti

Augustis Tallinnas toimuvate maailmameistrivõistluste proovikiviks peetava regati avamiseelsed tunnid pakuvad alati toredat vaatamist. Ja nii suurel arvul jahte Pärnu jahtklubi kai ääres muidu ei näegi. Nüüd on kõik pühapäevasteks lühirajasõitudeks valmis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sel aastal on rohkem osalisi kui möödunud aastal ja tundub, et kõik on suurt võitlustahet täis. /.../ Hetkel on registreerunud 111 purjekat ja mõned matkagrupi sõitjad, kes küll ei võistle, aga kulgevad regatiga kaasa," rääkis regati direktor Agnes Lill.

Enne võistlusi kontrollitakse jahte, et kõik oleks nõuetele vastav ja hiljem segadusi ei tekiks.

"Kontrollime, et kõik eelnevalt mõõdetud asjad vastaksid sellele nagu need on kirjas. /.../ Ikka juhtub, et on valesti. Kas on varustusest midagi puudu või juhtub ka seda, et mõned mõõdud on valesti deklareeritud või siis on mõõteviga. /.../ Kui on pisikesed kõrvalekalded, /.../ siis need tehakse korda. Kui on suuremad jamad, mis selguvad võistluse käigus, võib ka juhtuda, et kas tulemused arvutakse ringi või esitatakse protest. Ikka on selliseid asju," selgitas mõõtja Andrus Aarna.

Pärnu purjetaja Mihkel Kosk osales eelmisel Muhu Väinal Matilda 4 kaptenina ja tuli võitjaks. Sel aastal on ta Sven Nuutmanni jahi Angel-Rose II roolimees.

"Eestis ehitatud one-off jaht, 38 jalga. Joonistatud on ta Itaalias ja väga potentsiaalne ja kiire jaht peaks olema. Jahi taha ei tohiks midagi jääda. /.../ Ta ei ole täitsa uus, ta nüüd neljandat suve sõidab. Paar suve tagasi oli Euroopa meistrivõistluste kolmas koht tal. /.../ Lihtsalt uus meeskond on sel aastal peal, muud midagi," rääkis Kosk.