Henn euromängu eel: kui oled maitse suhu saanud, tahad uuesti edasi pääseda

Flora oli eurosarjades pikalt eduta, aga kaks viimast hooaega on läinud oluliselt paremini. Sellest tulenevat pinget meeskond ei tunne.

"Kas seda just pingeks nimetada, aga mingi ootus sellega kaasas käib, see on mingis mõttes normaalne. Kui oled selle maitse suhu saanud, tahad loomulikult uuesti hästi esineda ja edasi pääseda," sõnas Flora peatreener Jürgen Henn esmaspäevasel pressikonverentsil. "See on meeskonnale hea eesmärk, mille nimel töötatakse. Arvan, et mängijad ootavad seda kindlasti."

Flora teisipäevane vastane, Malta klubi Hibernians, on riigi 12-kordne meister. Tiim armastab mängida palliga, meeskonnas on mitu brasiillast. Floral on eeltöö tehtud ja vastastest ülevaade olemas.

"Tehnilised mängijad, tahavad palliga mängida. Tuleb sellest aru saada, mis mentaliteediga nad siia tulevad. Võib-olla on neil mingi teine plaan, milleks peame ka valmis olema," sõnas Flora kapten Konstantin Vassiljev.

Uuest hooajast ei ole eurosarjades enam võõrsil löödud värava reeglit ja kahe mänguga vastase alistamine oleks edasise euroteekonna jaoks suur boonus. Selleks tuleb ennekõike mängudistsipliin paigas hoida.

"Euroopas on teada, et lõpuks võidetakse tugeva, distsiplineeritud mänguga. Vastasega tuleb kohaneda, ära näha, kus on nende tugevused ja nõrkused," lisas Henn.

Otseülekanne Flora ja Hiberniansi mängult algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis teisipäeval kell 18.55.