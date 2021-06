VIDEO | Mägi tõi Eestile alavõidu, aga Eesti koondise seis EM-il on kehv

Eesti koondise liider sel nädalavahetusel - Rasmus Mägi - saavutas 400 meetri tõkkejooksus väga kindla võidu. Oma põhialal tegi ta hooaja neljanda stardi ja neljandat korda jooksis kiiremini 49-st sekundist. Laupäevane võiduaeg oli 48,82 ning teisena lõpetanud hollandlast Nick Smidti võitis Mägi enam kui sekundiga.

Rasmus Magi powered to a 48.82 clocking to win the 400m hurdles at the European Team Championships First League in Cluj-Napoca.



